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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карасёв: «У нас говорят, что судьи плохие, но это не так»

20 Декабря 2023 • 13:44 Комментировать

Известный футбольный рефери Сергей Карасёв поделился мнением об уровне судейства в Российской премьер-лиге.

«У нас ведь как говорят: все плохо, уровень футбола падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Поменьше негатива и побольше позитива. Поддерживайте российских арбитров!», - передает слова арбитра «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сергей отработал на 11 поединках Российской премьер-лиги. 44-летний арбитр показал 42 желтые карточки и поставил шесть пенальти.

По итогам 18 туров лидером является «Краснодар», на втором месте идет петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв
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