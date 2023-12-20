Карасёв: «У нас говорят, что судьи плохие, но это не так»

Известный футбольный рефери Сергей Карасёв поделился мнением об уровне судейства в Российской премьер-лиге.

«У нас ведь как говорят: все плохо, уровень футбола падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Поменьше негатива и побольше позитива. Поддерживайте российских арбитров!», - передает слова арбитра «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сергей отработал на 11 поединках Российской премьер-лиги. 44-летний арбитр показал 42 желтые карточки и поставил шесть пенальти.

По итогам 18 туров лидером является «Краснодар», на втором месте идет петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает «Динамо».