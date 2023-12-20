В «Оренбурге» высказались о трансфере Хорди Томпсона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал комментарий касательно возможного трансфера полузащитника Хорди Томпсона.

«Мы близки к его переходу? Наверно, да. Я смотрел сегодня его итоговый трансфер. Сделал небольшое замечание. Наш специалист посмотрит и тогда мы финишируем по этому трансферу», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что «Оренбург» может арендовать футболиста у «Коло-Коло» с правом последующего выкупа.

После 18 туров Российской премьер-лиги команда набрала 15 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.