«Балтика» имеет задолженность перед игроками

Калининградская «Балтика» имеет задолженность перед своими игроками.

По информации Sport24, футболистам до сих пор не выплатили бонусы за выход в РПЛ.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Балтика» заняла второе место в турнирной таблице и впервые за 25 лет смогла выйти в РПЛ.

После 18 туров нынешнего сезона чемпионата России «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой первый матч в весенней части турнира калининградцы проведут в начале марта следующего года против «Сочи», занимающего сейчас последнюю 16-ю строчку.