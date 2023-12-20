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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» имеет задолженность перед игроками

20 Декабря 2023 • 13:31 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин

Калининградская «Балтика» имеет задолженность перед своими игроками.

По информации Sport24, футболистам до сих пор не выплатили бонусы за выход в РПЛ.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Балтика» заняла второе место в турнирной таблице и впервые за 25 лет смогла выйти в РПЛ.

После 18 туров нынешнего сезона чемпионата России «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой первый матч в весенней части турнира калининградцы проведут в начале марта следующего года против «Сочи», занимающего сейчас последнюю 16-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика

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