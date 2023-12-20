Селюк: «Слуцкий вылетел с Хвичей в Первую лигу, он закончил с футболом»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что экс-наставник ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий может получить работу в чемпионате Китая. Интерес к специалисту проявляет «Шанхай Шэньхуа».

«Он с Хвичей в «Рубине» вылетел во Первую лигу. Я даже не знаю. Мне кажется, Слуцкий уже закончил с футболом. Тут два варианта: или китайцы сумасшедшие, или звёзды так совпали», - передает слова Селюка Metaratings.ru.

Последним клубом в тренерской карьере Слуцкого был казанский «Рубин». Специалист покинул команду в ноябре 2022 года. До этого он тренировал московский ЦСКА и сборную России.