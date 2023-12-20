Дьяков: «Возможно, Слуцкого никто не хочет брать в России»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал информацию о возможном назначении российского специалиста на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Возможно, Слуцкого тянет за границей тренировать. Возможно, его тут никто не хочет брать. Ему виднее. Поехал работать - уже хорошо. Наверное, тренер хочет находиться в пределе и работать, поэтому туда и поехал», - передает слова Виталия «РБ Спорт».

Последним клубом карьере Слуцкого был казанский «Рубин». Он покинул российский коллектив в ноябре 2022 года. До этого он работал в сборной России, ЦСКА, «Халле» и «Витессе».