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Дьяков: «Возможно, Слуцкого никто не хочет брать в России»

20 Декабря 2023 • 13:17 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал информацию о возможном назначении российского специалиста на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Возможно, Слуцкого тянет за границей тренировать. Возможно, его тут никто не хочет брать. Ему виднее. Поехал работать - уже хорошо. Наверное, тренер хочет находиться в пределе и работать, поэтому туда и поехал», - передает слова Виталия «РБ Спорт».

Последним клубом карьере Слуцкого был казанский «Рубин». Он покинул российский коллектив в ноябре 2022 года. До этого он работал в сборной России, ЦСКА, «Халле» и «Витессе».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Виталий Дьяков
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