В «Оренбурге» сообщили, что не рассматривают уход Воробьёва

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не рассматривает возможную продажу нападающего Дмитрия Воробьёва в зимнее трансферное окно.

«Мы не рассматриваем уход Воробьёва зимой. В клуб предложений по нему не поступало. Дмитрий — наш игрок», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Воробьёв провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,2 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. От зоны вылета южноуральскую команду сейчас отделяют два балла.