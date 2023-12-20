Навас: «Слуцкий - великий тренер с очень успешной карьерой»

Экс-игрок казанского «Рубина» Сесар Навас прокомментировал новость о том, что российский специалист Леонид Слуцкий может занять пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий - великий тренер с очень успешной карьерой. Я рад, что он сможет продолжить карьеру в команде высокого уровня в Китае. Желаю ему больших профессиональных и личных успехов», - рассказал Навас в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что последним тренерским опытом Слуцкого бы казанский «Рубин», который специалист покинул осенью прошлого года. В чемпионате России он наиболее известен по работе в столичном ЦСКА.