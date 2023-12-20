Канчельскис - о «Мурас Юнайтед»: «На днях всё должно решиться»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переговорах с клубом «Мурас Юнайтед».

«На днях всё должно решиться. Надеемся на это, когда будет договор и подписи, тогда можно будет говорить, что всё свершилось. Вроде бы потихоньку идёт, двигаемся. Надеемся, что будет всё нормально», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В конце ноября Канчельскис покинул «Тобол», в котором работал с лета 2023 года. Ранее российский специалист трудился в качестве тренера в «Торпедо-ЗИЛ» Москва, «Уфе», «Волге НН», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».