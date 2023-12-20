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Экс-игрок «Урала»: «Иванов мог в грязь втоптать, унизить»

20 Декабря 2023 • 12:57 Комментировать

Экс-футболист Александр Белозёров высказался о президенте екатеринбургского «Урала» Григории Иванове.

«[Разносил] жестко. Очень специфический мужик. Из 90-х типа. Мог тебя отхерачить, просто в грязь втоптать, унизить. После матча уничтожал вообще всех, без исключения», - передает слова Александра Sport24.

Напомним, что Белозёров защищал цвета «Урала» с 2013 по 2016 год.

На зимний перерыв екатеринбургский коллектив ушел на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» набрал 19 баллов после 18 туров. В первом матче РПЛ после паузы команда сыграет против грозненского «Ахмата».

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