Борис Игнатьев: На мой взгляд, с назначением иностранца шансы «Сочи» на вылет только увеличились

Бывший главный тренера сборной России Борис Игнатьев высказался о назначении Роберта Морено на должность главного тренера футбольного клуба «Сочи».

Специалист отметил, что с назначением иностранца шансы сочинской команды на вылет из РПЛ только увеличились, ведь в нынешней ситуации ей поможет только наставник, который хорошо знает специфику российского футбола.

«Получается, что приезжает иностранец, который ничего о российском футболе пока не знает, как и не знает русского языка, который необходим в этой ситуации», - приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Напомним, что «Сочи» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице.