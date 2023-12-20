Николсон признался, почему ушёл из «Спартака»

Форвард Шамар Николсон рассказал о своем трансфере из московского «Спартака» во французский «Клермон» на правах аренды.

«Я уехал, чтобы играть. Было несколько предложений, но как только появился вариант в Лиге 1, я не задумывался и согласился. Немного знал об этой команде благодаря Кофрие, поэтому ответил «да», - передает слова ямайского бомбардира So Foot.

В нынешнем сезоне Николсон принял участие в 12 поединках за французскую команду. Нападающий отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Срок арендного соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года.