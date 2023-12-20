Игонин: «Зенит» может отпустить Вендела

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о бразильском полузащитнике Маркусе Венделе, который в зимнее трансферное окно, по данным СМИ, может покинуть команду с берегов Невы.

Игонин отметил, что клуб может отпустить бразильца, ведь в составе есть футболисты, которые способны играть на уровне РПЛ, поэтому он не видит в этом ничего критичного.

«Если Вендел действительно хочет покинуть «Зенит», тогда надо искать возможность отпустить его. Это может влиять на его самоотдачу и обстановку в команде», - приводит слова Игонина «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Вендел принял участие в 18 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.