Список футболистов, завершивших карьеру в 2023 году

Подходит к концу 2023 год. Время подводить итоги, строить планы на будущий календарный год. Но предрождественское время – это ещё и время прощаний. Со старыми привычками, ненужными делами, странными друзьями… Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о звёздах мирового футбола, которые завершили карьеру в 2023 году.
Буффонище
Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 45 лет. Казалось, что голкипер будет играть вечно. И он вполне мог бы пойти в очередной сезон, но решил закончить на красивой цифре «45» и в своём родном клубе «Парма», с которым начинал карьеру игрока в далёком 1995 году. Чемпион мира и обладатель невероятного количества наград не выиграл только Лигу чемпионов, а в 2006 году занял второе место в голосовании за награду «Золотой мяч».
Талантливые защитники
Фелипе Луис и Диего Годин на протяжении пяти лет «цементировали» оборону мадридского «Атлетико». Оба стали чемпионами Испании и выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Каждый взял и по Кубку Америки. Диего Годин провёл в составе национальной сборной 161 матч и является рекордсменом Уругвая по этому показателю, а также входит в 25 игроков с наибольшим количеством поединков за национальную команду. На пике карьеры стоимость Фелипе Луиса и Диего Година составляла 25 и 40 млн евро. Естественно, что это время было связано с успехами мадридского «Атлетико».
Дорогие полузащитники
Месут Озил всегда имел своё мнение. Немец получал предложения переехать в Саудовскую Аравию ещё до того, как это стало мейнстримом, и мог бы получать в пять раз больше, нежели имел в лондонском «Арсенале». Но чемпион мира 2014 года решил по-своему, как и после мундиаля 2018 года, когда закончил карьеру в сборной, обвинив в дискриминации, расизме и неуважении представителей Немецкого футбольного союза и немецкие СМИ.
Одноклубник Озила из стана «канониров» Сеск Фабрегас поиграл в футбол на несколько месяцев дольше, но тоже решил «повесить бутсы на гвоздь». Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в последний год своих выступлений порадовал болельщиков скромного «Комо» из итальянской Серии В и решил заняться воспитанием детей.
Топовые нападающие
Эдер Азар на пике своей карьеры достигал стоимости в 150 млн евро. Бельгийцу в январе 2024-го исполнится только 33 года! Он вполне мог бы удивлять болельщиков и специалистов, например, в Саудовской Аравии. Однако одного из самых звёздных игроков «десятых» сгубили травмы.
Казалось, что первым закончится футбол, а только потом свою карьеру завершит Златан Ибрагимович. Но Ибра ушёл первым, выиграв напоследок чемпионат Италии вместе с «Миланом» и обновив несколько возрастных рекордов. В частности, теперь Златану принадлежит рекорд самого возрастного гола.
Россияне
Травмы, травмы и ещё раз травмы. 29-летний экс-игрок казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» Михаил Меркулов решил, что больше не готов подвергать себя опасным воздействиям на поле. Александр «покоритель Барселоны» Рязанцев через три дня после своего 37-летия объявил о завершении карьеры и занял должность спортивного координатора в своей последней команде – московском «Торпедо». Но главной неожиданностью стала новость о завершении карьеры Алана Дзагоева. Один из самых талантливых игроков своего поколения 15 лет провёл в московском ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат России. Мучиться в греческой «Ламии» Дзагоев не стал.
Конечно, это не весь список футболистов, которые завершили карьеру в этом году. Ещё можно вспомнить Даниэля Дринкуотера, который приводил «Лестер» к чемпионству в АПЛ в сезоне-2015/2016 или «вечно молодого» Тео Уолкотта, который завершил карьеру в 34 года. Алекс Сонг, Шиме Врсалько… Все они уже ищут себя в новой ипостаси вне футбольного поля.
Игроки, которые завершили карьеру в 2023 году
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|Джанлуиджи Буффон
|45
|«Парма»
|Фелипе Луис
|38
|«Фламенго»
|Диего Годин
|37
|«Велес Сарсфилд»
|Месут Озил
|35
|«Истанбул Башакшехир»
|Сеск Фабрегас
|36
|«Комо»
|Эден Азар
|32
|«Реал» Мадрид
|Златан Ибрагимович
|41
|«Милан»
|Алан Дзагоев
|33
|«Ламия»
|Александр Рязанцев
|37
|«Торпедо» Москва
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