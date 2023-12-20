Список футболистов, завершивших карьеру в 2023 году

Подходит к концу 2023 год. Время подводить итоги, строить планы на будущий календарный год. Но предрождественское время – это ещё и время прощаний. Со старыми привычками, ненужными делами, странными друзьями… Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о звёздах мирового футбола, которые завершили карьеру в 2023 году.

Буффонище

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в 45 лет. Казалось, что голкипер будет играть вечно. И он вполне мог бы пойти в очередной сезон, но решил закончить на красивой цифре «45» и в своём родном клубе «Парма», с которым начинал карьеру игрока в далёком 1995 году. Чемпион мира и обладатель невероятного количества наград не выиграл только Лигу чемпионов, а в 2006 году занял второе место в голосовании за награду «Золотой мяч».

Талантливые защитники

Фелипе Луис и Диего Годин на протяжении пяти лет «цементировали» оборону мадридского «Атлетико». Оба стали чемпионами Испании и выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Каждый взял и по Кубку Америки. Диего Годин провёл в составе национальной сборной 161 матч и является рекордсменом Уругвая по этому показателю, а также входит в 25 игроков с наибольшим количеством поединков за национальную команду. На пике карьеры стоимость Фелипе Луиса и Диего Година составляла 25 и 40 млн евро. Естественно, что это время было связано с успехами мадридского «Атлетико».

Дорогие полузащитники

Месут Озил всегда имел своё мнение. Немец получал предложения переехать в Саудовскую Аравию ещё до того, как это стало мейнстримом, и мог бы получать в пять раз больше, нежели имел в лондонском «Арсенале». Но чемпион мира 2014 года решил по-своему, как и после мундиаля 2018 года, когда закончил карьеру в сборной, обвинив в дискриминации, расизме и неуважении представителей Немецкого футбольного союза и немецкие СМИ.

Одноклубник Озила из стана «канониров» Сеск Фабрегас поиграл в футбол на несколько месяцев дольше, но тоже решил «повесить бутсы на гвоздь». Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в последний год своих выступлений порадовал болельщиков скромного «Комо» из итальянской Серии В и решил заняться воспитанием детей.

Топовые нападающие

Эдер Азар на пике своей карьеры достигал стоимости в 150 млн евро. Бельгийцу в январе 2024-го исполнится только 33 года! Он вполне мог бы удивлять болельщиков и специалистов, например, в Саудовской Аравии. Однако одного из самых звёздных игроков «десятых» сгубили травмы.

Казалось, что первым закончится футбол, а только потом свою карьеру завершит Златан Ибрагимович. Но Ибра ушёл первым, выиграв напоследок чемпионат Италии вместе с «Миланом» и обновив несколько возрастных рекордов. В частности, теперь Златану принадлежит рекорд самого возрастного гола.

Россияне

Травмы, травмы и ещё раз травмы. 29-летний экс-игрок казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» Михаил Меркулов решил, что больше не готов подвергать себя опасным воздействиям на поле. Александр «покоритель Барселоны» Рязанцев через три дня после своего 37-летия объявил о завершении карьеры и занял должность спортивного координатора в своей последней команде – московском «Торпедо». Но главной неожиданностью стала новость о завершении карьеры Алана Дзагоева. Один из самых талантливых игроков своего поколения 15 лет провёл в московском ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат России. Мучиться в греческой «Ламии» Дзагоев не стал.

Конечно, это не весь список футболистов, которые завершили карьеру в этом году. Ещё можно вспомнить Даниэля Дринкуотера, который приводил «Лестер» к чемпионству в АПЛ в сезоне-2015/2016 или «вечно молодого» Тео Уолкотта, который завершил карьеру в 34 года. Алекс Сонг, Шиме Врсалько… Все они уже ищут себя в новой ипостаси вне футбольного поля.

Игроки, которые завершили карьеру в 2023 году

Игрок Последний клуб Возраст Джанлуиджи Буффон 45 «Парма» Фелипе Луис 38 «Фламенго» Диего Годин 37 «Велес Сарсфилд» Месут Озил 35 «Истанбул Башакшехир» Сеск Фабрегас 36 «Комо» Эден Азар 32 «Реал» Мадрид Златан Ибрагимович 41 «Милан» Алан Дзагоев 33 «Ламия» Александр Рязанцев 37 «Торпедо» Москва

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