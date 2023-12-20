Агент Ленини: «Надеюсь, что после паузы его не будет в «Краснодаре»

Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини Пьер Фернандес высказался о будущем своего клиента в составе лидера Российской премьер-лиги.

«Будущее Ленини в «Краснодаре»? Мы сейчас стараемся найти для него новый клуб. Надеюсь, что после паузы его не будет в «Краснодаре», - приводит слова агента «Чемпионат».

Контракт 26-летнего опорного полузащитника с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1.2 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок сборной Кабо-Верде принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.