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В «Ахмате» рассказали о будущем Ромащенко

20 Декабря 2023 • 12:08 Комментировать

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о будущем главного тренера Мирослава Ромащенко.

Спортивный функционер отметил, что специалист останется на своём посту.

«Мы верим в него и в команду. Никаких шараханий не будет», - приводит слова Айдамирова Sport24.

Напомним, что 50-летний специалист, который до этого работал главным тренером в 2009 году, возглавил клуб в августе, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

Грозненский клуб ушёл на зимнюю паузу в зоне стыковых игр, располагаясь на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмед Айдамиров Ахмат ещё теги
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