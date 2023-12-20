В «Ахмате» рассказали о будущем Ромащенко

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о будущем главного тренера Мирослава Ромащенко.

Спортивный функционер отметил, что специалист останется на своём посту.

«Мы верим в него и в команду. Никаких шараханий не будет», - приводит слова Айдамирова Sport24.

Напомним, что 50-летний специалист, который до этого работал главным тренером в 2009 году, возглавил клуб в августе, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

Грозненский клуб ушёл на зимнюю паузу в зоне стыковых игр, располагаясь на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков.