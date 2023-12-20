Агент: «Не думаю, что Кравцов покинет «Сочи» зимой»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем своего клиента.

Напомним, по ходу текущего месяца южан возглавил испанский тренер Роберт Морено. По слова Талаева, на будущем Кривцова произошедшие изменения никак не скажутся.

«Морено в «Сочи»? Это здорово. Что касается Кирилла, то всё нормально, у него контракт с «Сочи». Не думаю, что он покинет зимой клуб. Сейчас он в отпуске, пусть отдыхает», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Кравцов провёл за «Сочи» 16 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до середины 2026 года.