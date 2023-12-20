В «Ахмате» рассказали об усилении в зимнее трансферное окно

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мыслями по поводу возможного усиления команды в зимнее трансферное окно.

«Приобретения в зимнее трансферное окно? Работаем в этом направлении. Вы же видите, как всем тяжело сейчас. Позиции? Как получится», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

По итогам 18 туров чемпионата России грозненская команда набрала 17 очков. «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва команда встретится с «Уралом».

Гендиректор «Ахмата»: «Зачем нам Азия, когда мы в Европе»