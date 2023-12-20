Гендиректор «Ахмата»: «Зачем нам Азия, когда мы в Европе»

Ахмед Айдамиров, занимающий пост генерального директора грозненского «Ахмата», поделился ожиданиями от предстоящего заседания исполкома РФС.

«Ожидания от исполкома? Посмотрим, пообщаемся с коллегами. Обсуждение вопроса перехода в Азию? Зачем нам Азия, когда мы в Европе», - приводятся слова руководителя на страницах «Чемпионата».

Напомним, что заседание исполкома состоится сегодня, 20 декабря.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 17 баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва грозненцы встретятся с екатеринбургским «Уралом».