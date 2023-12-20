Стало известно, сколько «Оренбург» заплатит за Томпсона

Стало известно, в какую сумму обойдётся «Оренбургу» аренда полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

По информации EnCancha, за аренду российский клуб заплатит 300 тысяч долларов, а сумма возможного выкупа может составить до одного миллиона долларов. Отмечается, что переход Томпсона в «Оренбург» неизбежен, так как 19-летний футболист хочет скрыться от проблем с законом, которые появились у него в Чили.

Напомним, сейчас Томпсон находится под домашним арестом за избиение своей бывшей девушки. Однако молодой игрок внёс залог в 100 миллионов песо, который позволяет ему покинуть Чили.

В составе «Коло-Коло» Томпсон успел провести 32 матча, забить в них шесть голов и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 800 тысяч евро.