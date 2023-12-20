Божович знает, в чём проблема ЦСКА

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и московского «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о выступлении столичного ЦСКА в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«ЦСКА сейчас не на своем месте. У них опытный тренер, который знает чемпионат, неплохие игроки. Возможно, это связано с короткой скамейкой. Нападающих мало. Один Чалов, по сути», - приводит слова Божовича Metaratings.ru.

В Российской премьер-лиге наступила зимняя пауза до марта. После 18 проведенных туров подопечные Владимира Федотова набрали 28 баллов и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.