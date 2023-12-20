Канчельскис высмеял возможное назначение Слуцкого в китайский клуб

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением относительно возможного трудоустройства Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Какую команду он возглавил? Команду КВН? Будем следить за его работой, наших специалистов за границей мало. Очень хорошо работают агенты: после Comedy Club вдруг команду человек возглавил», - приводит слова футбольного эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в конце прошлого года.

«Шанхай Шэньхуа» выступает в чемпионате Китая. Команда финишировала на пятом месте в прошлом сезоне.