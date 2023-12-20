Круговой: «Зенит» вернёт первое место»

Футболист петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» всегда прибавляет после зимней паузы. Мы выйдем, докажем и вернем первое место. Зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место», - передает слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в российском чемпионате наступила зимняя пауза. После 18 туров «Зенит» набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым «Краснодара» на два пункта. Топ-3 замыкает московское «Динамо».