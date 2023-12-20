Президент «Урала» Иванов рассказал о трансферных планах клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Иванова, серьёзных изменений в «Урале» не произойдёт. При этом президент отметил, что екатеринбургская команда может как пополниться новичками, так и расстаться с некоторыми своими футболистами.

«У нас много качественных футболистов, да и мы не настолько богаты, чтобы покупать ещё и ещё, но какое-то усиление будет. Специалисты и тренерский штаб работают, поэтому если попадется футболист, который сильнее наших, тогда можно о чём-то говорить», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой первый матч в весенней части сезона, которая стартует в начале марта следующего года, екатеринбуржцы проведут против «Ахмата».