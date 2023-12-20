Губерниев отреагировал на новость о назначении Слуцкого в китайский клуб

Популярный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Вот, я всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься - тренировать!» - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 балла и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Китая.