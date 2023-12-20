Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев отреагировал на новость о назначении Слуцкого в китайский клуб

20 Декабря 2023 • 10:45 Комментировать

Популярный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении российского специалиста Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Вот, я всегда говорил, Слуцкому надо делом заниматься - тренировать!» - гласит сообщение Губерниева в социальных сетях.

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» набрал 52 балла и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Китая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Дмитрий Губерниев Шанхай Шэньхуа ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
10:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на новость о назначении Слуцкого в китайский клуб
10:43 · Россия. Премьер-лига
Пьянович — о Fan ID: «Футбол без фанатов не нужен»
10:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» хочет купить уругвайского полузащитника
10:07 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Мозесу не следует ехать в итальянский чемпионат, ему будет сложно выдержать ритм»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Локомотиву» по силам претендовать на награды»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Аленичев оценил результативность Дзюбы
09:55 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «Динамо» поборется за бронзу или серебро»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Слуцкий в Китае покажет «Кузькину мать»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: «ЦСКА не будет в топ-5 чемпионата России»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Прохина: «Переговоры с «Оренбургом» действительно идут»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Аленичев вынес вердикт по будущему Абаскаля
09:19 · Россия. Премьер-лига
Аленичев считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки
09:03 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Семаку не нравится Ренан, он уходит из «Зенита»
08:43 · Россия. Премьер-лига
В клубе Джеррарда высказались о трансфере Джикии
08:32 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: «Чалову нужно ещё раз попробовать свои силы в Европе»
Все новости
Рекомендуем