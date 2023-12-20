«Ростов» хочет купить уругвайского полузащитника

Полузащитник «Пеньяроля» Родриго Саравия может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Херман Гарсия Грова.

Как стало известно журналисту, представители «Ростова» предложили за трансфер 23-летнего уругвайского футболиста два миллиона долларов.

В нынешнем сезоне полузащитник выступает за аргентинский клуб «Химнасия Ла Плата». «Пеньяроль» может досрочно расторгнуть соглашение, заплатив 250 тысяч долларов компенсации.

За «Пеньяроль» Саравия сыграл 61 поединок, забил три мяча и отдал один ассист. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,3 миллиона.