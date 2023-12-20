Аленичев: «Локомотиву» по силам претендовать на награды»

Бывший футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о выступлении «Локомотива» в первой половине нынешнего сезона.

«Локомотиву» по силам претендовать на награды. «Железнодорожники» по игре выглядели предпочтительнее ЦСКА, особенно в конце осеннего отрезка», - приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от идущего третьим «Динамо» на один балл.

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