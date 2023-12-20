Аленичев оценил результативность Дзюбы

Экс-полузащитник «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев высказал мнение об игре центрального форварда столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Хочется, чтобы весной Дзюба забивал побольше, чем осенью. Мастерства ему не занимать. Артему не надо пробегать по 11-12 километров, а следует на опыте находиться в тех зонах, где он наиболее эффективен», - приводятся слова Аленичева на страницах «Спорт-Экспресса».

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Дзюба провел 20 поединков за «железнодорожников» во всех турнирах. 35-летний нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.