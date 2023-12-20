Аленичев: «Динамо» поборется за бронзу или серебро»

Бывший игрок «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев высказался касательно перспектив московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Динамо» мне нравится. При условии пары серьезных покупок «бело-голубые» способны включиться в золотую гонку - в следующем сезоне. А в этом - побьются за бронзу или серебро», - приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги динамовцы набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего вторым петербургского «Зенита» на четыре балла.