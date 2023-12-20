Орещук: «Слуцкий в Китае покажет «Кузькину мать»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что известный российский тренер Леонид Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа».

«Круто! Что думать? Молодец, наконец-таки нашёл работу. Будет работать по профессии. Пора в футбол возвращаться. За него очень рад.

Березуцкий и Яровинский поедут в Китай? Молодцы. Покажут, как говориться, «Кузькину мать», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Также в карьере именитого тренера были ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Халл Сити», «Витесс» и сборная России.