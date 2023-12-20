Аленичев: «ЦСКА не будет в топ-5 чемпионата России»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Аленичев подлился мнением о перспективах столичного ЦСКА в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«ЦСКА вряд ли впишется в битву за тройку, более того, - пусть на меня не обижаются болельщики «красно-синих», - ПФК, думаю, даже не пробьется в пятерку», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге «армейцы» ушли на седьмом месте в турнирной таблице. После 18 туров подопечные Владимира Федотова набрали 28 баллов. Отставание от идущих пятыми «Крыльев Советов» составляет одно очко.