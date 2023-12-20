Агент Прохина: «Переговоры с «Оренбургом» действительно идут»

Василий Голяна, агент защитника «Ростова» Данилы Прохина, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Оренбург».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил намерение клуба арендовать 22-летнего футболиста.

«Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с «Оренбургом» действительно идут», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Прохин провёл за «Ростов» 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.