Аленичев вынес вердикт по будущему Абаскаля

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался относительно будущего нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Идет много разговоров о работе Гильермо. Сложно понять, что в мыслях у руководителей, но мое мнение однозначно: испанец должен остаться минимум до лета. Абаскаля нужно оставлять», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» с лета прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» с 30 баллами занимают пятое место в таблице.