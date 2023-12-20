Журналист: «Семаку не нравится Ренан, он уходит из «Зенита»

Журналист Фабиу Алейшу поделился мнением относительно будущего защитника Роберта Ренана в петербургском «Зените».

«Ренан уходит из «Зенита». Это почти 100-процентная информация. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан», - передает слова журналиста «РБ Спорт».

По сведениям инсайдера, новым местом работы защитника может стать бразильский клуб «Интернасьонал».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний бразилец сыграл всего четыре встречи. Трансферная стоимость Ренана оценивается в девять миллионов евро, а его трудовое соглашение с «Зенитом» рассчитано до середины 2028 года.