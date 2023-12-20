В клубе Джеррарда высказались о трансфере Джикии

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия не входит в сферу интересов саудовского «Аль-Иттифака». Об этом сообщил вице-президент клуба Хатем Элмесихел.

«Нет, это неправда», - передает слова представителя «Аль-Иттифака» журналист «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Джикия является игроком «красно-белых» с января 2017 года. В нынешнем сезоне Георгий принял участие в девяти поединках «народной команды», не отметившись результативными действиями.

Срок действующего трудового соглашения между 30-летним защитником и московским клубом истекает в конце сезона-2023/2024.