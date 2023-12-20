Афанасьев: «Чалову нужно ещё раз попробовать свои силы в Европе»

Экс-игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев высказался относительно возможного переезда российского нападающего Фёдора Чалова в Европу.

«Могу уверенно сказать, что пробовать нужно! Пусть Фёдор узнает, на что способен, проверив еще раз свои силы в Европе», - приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

Напомним, что у Чалова есть опыт выступлений за швейцарский «Базель» на правах аренды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 поединках за «армейский» коллектив, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. После 18 туров ЦСКА занимает седьмое место в таблице РПЛ.