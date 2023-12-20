Экс-нападающий московского ЦСКА, бывший тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в стан «красно-синих» из «Балтики» 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева.

- Мусаев – перспективный молодой футболист. Я знаю его ещё по выступлениям в Первой лиге. Смотрел за его игрой, работая в «Алании». В «Балтике» Мусаев тогда однозначно выделялся. У него есть определённые качества и задатки, чтобы вырасти в хорошего нападающего уровня Премьер-лиги, хотя пока в РПЛ он ещё не проявил себя.

За последние полгода Мусаев провёл много матчей за «Балтику», но не всегда выходил в стартовом составе и не так часто забивал. Да, «Балтике» тяжело, она борется за право остаться в Премьер-лиге, но тем не менее разница есть. В РПЛ другой уровень по сравнению с Первой лигой, даже с учётом того, что нет еврокубков и многие легионеры уехали.

Переход в ЦСКА – аванс для Мусаева. Посмотрим, как он дальше будет развиваться. Повторюсь, все необходимые качества у него есть. Всё зависит от того, как он сможет адаптироваться на другом уровне в такой статусной команде, как ЦСКА. Если не сейчас, то когда проявлять себя и реализовывать свои амбиции?

То, что Мусаев раньше занимался в академии ЦСКА, не особо принципиально. Не думаю, что на этих моментах стоит сильно акцентироваться. Когда я играл в ЦСКА, своих воспитанников в команде были единицы. Редко когда футболист проводит всю карьеру в одном клубе. Если тебя приглашают в большой клуб в академию или на взрослом уровне, это далеко не стопроцентная гарантия, что ты там заиграешь. Чтобы у тебя было больше шансов, надо активно работать, – сказал Попов.

В нынешнем сезоне Мусаев провёл за «Балтику» 18 матчей в чемпионате, 7 встреч в Кубке и забил в этих турнирах по 2 мяча.