Экс-одноклубник Мусаева: «Тамик заслужил переход в ЦСКА»

Уже бывший одноклубник новичка столичного ЦСКА Тамерлана Мусаева Кирилл Маляров высказался о свежем переходе 22-летнего форварда из «Балтики» в стан «армейцев».

«Тамик молодец. Своей работоспособностью заслужил. Хорошо работал на тренировках», - вспоминает Маляров для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что о переходе Мусаева ЦСКА объявил во вторник вечером. Молодой футболист подписал долгосрочный контракт.

«Считаю, что он должен стать основным игроком ЦСКА», - добавляет Маляров.

На счету Мусаева в этом сезоне уже четыре гола и две голевые передачи за балтийцев в РПЛ и Кубке России.

Мусаев – о возвращении и в ЦСКА: «Долго не думал»