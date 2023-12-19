Возможный клуб Слуцкого сыграет против «Аль-Насра» Роналду уже через месяц

Вечером вторника стало известно, что российский тренер Леонид Слуцкий, который уже больше года находится без работы, может продолжить тренерскую карьеру в Китае в «Шанхай Шэньхуа». Вместе с ним в Поднебесную могут последовать Олег Яровинский и Василий Березуцкий, бывший подопечный по ЦСКА.

Если Леонид Викторович возглавит клуб из Шанхая в ближайший месяц, то 24 января его ждёт приятный сюрприз. Ведь в этот день запланирован товарищеский матч «Шанхай Шэньхуа» против «Аль-Насра», в котором уже почти год играет Криштиану Роналду. Саудовский клуб проведёт небольшой тур в третьей декаде января, в ходе которого сыграет в Китае два товарищеских матча, один из которых – с будущей, возможно, командой Слуцкого.

Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа»