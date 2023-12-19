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Лепёхин: «Ренана хотят купить не по причине того, что он играл за «Зенит» эксклюзив

19 Декабря 2023 • 22:41 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе «Реала» к защитнику Роберту Ренану.

«Потянет ли Ренан уровень топ-клуба, можно будет сказать только после его выступлений там. Все ведь всегда по-разному проходит. Бывает, лидер команды переходит в другой чемпионат и теряется. А бывает и наоборот: не очень ярко играет, уходит даже в более сильный чемпионат и становится звездой. Это все индивидуально.

Для «Зенита» это очень важный игрок. Ренан - очень сильный футболист. Он ведь даже в бразильскую сборную привлекался. Плюс он еще молодой. Конечно, это дает повод предположить, что им могут интересоваться топ-клубы. Так что его вряд ли хотят купить по причине того, что он играл за «Зенит». Там другие факторы важнее и говорят в его пользу», - сказал Лепёхин.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан Константин Лепёхин ещё теги
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