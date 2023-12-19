Дмитрий Черышев: «Китай – очень хороший вариант для Слуцкого»

Российский тренер Дмитрий Черышев оценил последние новости о будущем своего коллеги по цеху Леонида Слуцкого. По последней информации, Леонид Викторович будет тренировать в Китае «Шанхай Шеньхуа».

«Очень хороший вариант для Слуцкого, возможность попробовать свои силы и показать уровень российского тренерского цеха. Это предложение выглядит как хороший вызов», - рассуждает Черышев для телеканала «Матч ТВ», добавляя, что проблем с адаптацией у Слуцкого возникнуть не должно.

«Главное изучить игроков, что будут в распоряжении», - добавляет Черышев.

Напомним, что Слуцкий на профессиональном уровне никого не тренирует уже год. В это время в конце 2022 года он покинул казанский «Рубин», с которым тогда выступал в Мелбет-Первой лиге после вылета из РПЛ.

Слуцкий возглавит «Шанхай Шэньхуа»