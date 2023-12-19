Хаджи – о Мозесе: «Сложно сказать, усилит ли он «Интер»

Бывший администратор столичного «Спартака» с. Именно в этот топ-клуб Мозеса сватают последние слухи.

«Сложно сказать. «Интер» сейчас в полном порядке, но раз грандам интересны игроки «Спартака», то состав команды оснащен очень хорошими, классными футболистами», - говорит Хаджи телеканалу «Матч ТВ».

Ранее итальянский журналист отреагировал на слухи о том, что Мозес может вернуться в Милан, где он провёл некоторый этап карьеры.

33-летний нигериец выступает за «Спартак» уже довольно давно – с 2020 года и по настоящее время.