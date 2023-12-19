Быстров считает, что никто из игроков «Спартака» не усилит «Зенит»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о том, смог бы кто-то из игроков «красно-белых» усилить санкт-петербургский коллектив.

«Страшный вопрос. А вы как считаете? Как будто бы никто? Ну вот, никто, да. Соболев? Нет, конечно. Вы издеваетесь? По тому, как Александр играет половину матчей в «Спартаке», «Зенит» он никак не усилит и не поможет», — заявил Быстров «РБ Спорту».

Как отметил эксперт, у нападающего «Зенита» Ивана Сергеева может не все получаться на поле, но он выходит биться, его самоотдача находится на самом высоком уровне.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «Спартак» завершил первую часть сезона на пятой строчке.