Тарханов сомневается, что Чалов покинет ЦСКА зимой

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в «Марсель».

Как считает эксперт, на данный момент Чалов демонстрирует хорошую игру. У нападающего был спад после успешного сезона, но аренда в «Базель» очень помогла Чалову, отметил Тарханов.

«Думаю, что более реален уход Чалова из ЦСКА не в зимнюю паузу, а в летнее межсезонье. Если у самого Фёдора будет желание, то «армейцы» пойдут навстречу», — приводит слова тренера Vprognoze.

В текущей кампании 25-летний голеадор появился на поле в 26 встречах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и отдал три голевых паса.

Рыночная стоимость Чалова, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.