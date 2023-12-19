Мусаев – о возвращении и в ЦСКА: «Долго не думал»

Новичок столичного ЦСКА, форвард Тамерлан Мусаев поделился словами после возвращения в стан «армейцев». Напомним, что в юные годы Тамерлан находился в клубной академии ЦСКА.

«Для меня это очень хороший шаг вперёд, в развитии. Я в молодом возрасте был в академии ЦСКА. Об активном интересе ко мне от ЦСКА узнал в отпуске. Долго не думал, честно говоря, сразу согласился. Цель вернуться сюда была ещё тогда, когда я уходил из клубной академии. И так получилось, что вернулся», - говорит Мусаев пресс-службе «красно-синих».

Ранее трансфер прокомментировал гендиректор «армейцев» Роман Бабаев.