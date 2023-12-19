Журналист Симоне Тогна, специализирующийся на миланском «Интере», специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился подробностями о возможном возвращении Виктора Мозеса в стан «нерадзурри».

«Интер» ищет игрока на правый фланг, это может быть аренда или подписание свободного игрока, команда точно не будет платить зимой, это не вписывается в бюджет клуба. Я не слышал о том, что Мозес может перейти в «Интер», лично мне кажется это сомнительным, но на 100% я бы это не исключал. Он уже был в команде, имеет хороший опыт. Вокруг «Интера» много имён, кто-то точно пополнит команду, но пока до этого далеко и конкретные фамилии сложно отследить», - рассказал журналист нашему корреспонденту.

«Интер» может подписать Мозеса