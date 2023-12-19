Божович рассказал, при каком условии Абаскаль может сделать «Спартак» чемпионом

Знаменитый тренер Миодраг Божович порассуждал о том, при каком условии молодой тренер Гильермо Абаскаль может сделать московский «Спартак» чемпионом России.

«Абаскалю будет трудно взять чемпионство. Может, в следующем сезоне, но я бы брал интервал подольше – в два-три года», - рассуждает Божович для Metaratings. Эксперт добавил, что сейчас руководство «красно-белых» доверяет молодому тренеру, однако оно должно понимать, что результат сразу к «Спартаку» сейчас не придёт.

Абаскаль и его «Спартак» заняли пятое место по итогам первой части сезона РПЛ. У клуба в копилке 30 набранных очков после 18 прошедших туров. Отставание от первого места восемь баллов.