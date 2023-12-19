Тарханов – о Мусаеве в ЦСКА: «Заболотному 32, а Чалов может уехать»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на самый свежий трансфер в Российской премьер-лиге. Тамерлан Мусаев пополнил столичный ЦСКА, перейдя из «Балтики».

«22 года интересный возраст. ЦСКА, наверное, берет его на перспективу. Нужно учесть: Заболотному — 32 года, ходят разговоры, что Чалов может уехать. Может, Мусаев и заиграет», - рассуждает Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнее время нападающего «армейцев» Фёдора Чалова активно сватают в зарубежные клубы. Например, в у турецкие или французские. Тем не менее, ЦСКА предложений по Фёдору ещё не получал.