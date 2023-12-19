Канчельскис: «Ещё давно рекомендовал Файзуллаева «Локомотиву»

Бывший российский футболист, а ныне тренер и функционер Андрей Канчельскис назвал троих футболистов РПЛ, которые ему понравились. Особенно он отметил Аббосбека Файзуллаева, молодого таланта из ЦСКА.

«Мне понравились Константин Тюкавин, Андрей Мостовой, Аббосбек Файзуллаев. Последнего я когда‑то рекомендовал в московский «Локомотив», ещё до его перехода в ЦСКА», - делится Канчельскис с «Матч ТВ».

Файзуллаев пополнил ЦСКА в конце минувшего трансферного окна и влился в основной состав. На счету узбекистанского игрока уже 11 голевых действий – два забитых гола и девять голевых передач в официальных матчах.