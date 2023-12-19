Масалитин: «ЦСКА страхуется, подписывая Мусаева»

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин объяснил самый свежий трансфер «армейцев» Москвы – клуб пополнил игрок атаки «Балтики» Тамерлан Мусаев.

«Поговаривают, Чалов может уехать. Например, во Францию и Турцию. Быть может, ЦСКА страхуется на этот счет. Также мы видим, что Чалов не продлевает контракт», - говорит Масалитин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Мусаев подписал с «армейцами» долгосрочный контракт. Ранее футболист был регулярным игроком калининградской «Балтики», а в более молодом возрасте числился в академии столичного ЦСКА. Сейчас Тамерлану 22 года. В этом сезоне в его активе четыре гола.