«Не ешь орешки перед эфиром»: Шнякин рассказал о том, чему его научила работа

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Шнякин рассказал о трёх важных вещах, которым ему научили 17 лет в комментаторском деле.

«Не ешь печеньки и орешки перед эфиром и помни, что в Самаре и Екатеринбурге другой часовой пояс», - говорит Шнякин телеканалу «Матч ТВ».

Третьей важной вещью в работе Шнякин назвал молчание о тех байках от футболистов во время телеэфира, которые могли не слышать их жёны и их руководители.

«Если без шуток: «Занимайся тем, что тебе действительно нравится — и проблем в жизни будет гораздо меньше», - добавил Дмитрий в завершении.

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